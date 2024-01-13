نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب دخول مديحة كامل للتمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل علينا اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة الراحلة مديحة كامل أو أميرة السينما المصرية والتي وافتها المنية في يوم ١٣ يناير عام ١٩٩٧ وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني من سبب في دخول أميرة السينما المصرية التمثيل؟

مديحة كامل

من سبب في دخول أميرة السينما المصرية التمثيل؟

و كان سبب في دخول الفنانة القديرة الراحلة مديحة كامل السينما المصرية أو التمثيل هو الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوي عثمان، وقد شهدت حياته الفنية العديد من المواقف المميزة. له دور كبير، بعد الله عز وجل، في اكتشاف العديد من الفنانين أثناء عمله كمشرف وموجه للمسرح المدرسي في الإسكندرية.

نبذة عن مديحة كامل



تُدعى مديحة كامل صالح أحمد، وُلدت في 3 أغسطس 1948. نشأت في أسرة ذات حالة اقتصادية متوسطة، تزوجت من جلال الديب و محمود الريس وشريف حمودة.

أنجبت نجلتها ميرهان محمود الريس من زوجها محمود الريس وليس لديها أي أبناء آخريين.

و اعتزالت عن الفن بعد فيلمها الأخير “ بوابة إبليس” في أبريل عام ١٩٩٢ م وقررت أن ترتدي الحجاب.

و كانت نهايتها على سجادة الصلاة بعد نقلها إلي المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية عام ١٩٩٧ م