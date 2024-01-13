"بحكي عليكي" لـ "رامي صبري" تقارب الـ٧٠٠ الف

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رامي صبري "يوتيوب" بأغنيته "بحكي عليكي" من ألبومه "النهايات أخلاق". يمكن الاستماع إلى الأغنية عبر قناته الرسميةعلى "يوتيوب" وجميع منصات الاستماع، حيث حققت أيضًا رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "تيك توك".





وتقارب الأغنية تحقيق الـ٧٠٠ الف مشاهدة خلال الـ٩ أيام الماضية على يوتيوب.



تفاصيل أغنية بحكي عليكي

أغنية "بحكي عليكي" كلمات أحمد علي موسي، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، مما يعزز تميزها وتأثيرها في الساحة الفنية.





كلمات أغنية "بحكي عليكي" لـ رامي صبري ؟

وملهاش طعم أيامي

بطيء الوقت مبيمشيش

وصوتك سامعة بوداني

كأنك جمبي مبعدتيش

وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش

وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني

ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني

خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني.

مبتكلمش غير عنك

واعيد في كلامي وافضل ازيد

وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد

قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني

وفاكرك عمري يوم مانسيت





الجمهور عبر عن إعجابه الشديد بأغنية "بحكي عليكي" وألبوم "النهايات أخلاق". وصفوها بأنها تحفة، وعبّروا عن إعجابهم بكيفية وصولالفنان رامي صبري إلى مشاعرهم بشكل فريد. التعليقات الايجابية شملت إشادة بالألبوم بشكل عام، مُظهرين إعجابهم بتنوعه وجودة جميعالأغاني.

أخر أعمال رامي صبري



آخر أعمال الفنان رامي صبري تشمل أغنية "ملك الفرفشة"، التي كتب كلماتها تامر حسين، وقام بألحانها وتوزيعها، وتم مكس وماسترتهابواسطة شندي وخليل. كما قدم أيضًا أغنية "كعبك عالي"، والتي تعتبر أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023. في هذه الأغنية،شارك رامي في التعاون مع عدد كبير من صناع الموسيقى، بما في ذلك الشاعر تامر حسين في الكلمات، وتوزيع جلال حمداوي، وتصويرخالد فضة.



