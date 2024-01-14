نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح فيلم "أصل الحكاية" لـ شيري عادل وخالد الصاوي في دور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة للفيلم "أصل الحكاية"، الذي يقوم ببطولته شيري عادل، عن موعد إطلاقه في دور السينما في 24 يناير الحالي.

وتقدم شيرين عادل شخصية ملك، فتاة تواجه تحديات عديدة بسبب أفكارها الفريدة. تندرج ملك ضمن عائلة متنوعة، حيث يجسد بيومي فؤاد دور والدها، وتظهر عمامها خالد الصاوي وعلاء مرسى، بالإضافة إلى عمتها هالة فاخر، وكل واحد منهم يحمل حكاية فريدة ومستقلة.

أحداث فيلم أصل الحكاية

فيلم أصل الحكاية يدور في إطار اجتماعي لايت، يناقش العديد من القضايا المجتمعية منها ختان الإناث والعنوسة والتحرش، فكرة تتمحور حول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم "أصل الحكاية" انطلق تصويره بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.