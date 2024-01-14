ويزو تنشر صورة برفقة محمد هنيدي

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ويزو صورة لها برفقة الفنان محمد هنيدي وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

واكتفت ويزو بالتعليق قائلة: "أحلى وأجمل هنيدي في الكون".

أدلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، حيث حثت المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وإبداء الرأي.

أخي فوق الشجرة

وكان آخر أعمال ويزو في السينما، فيلم "أخى فوق الشجرة" الذي عرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، والعمل بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، ياسمين رحمى، حمدى فتحى أبو الريش وضيف الشرف إسلام إبراهيم، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم

وحلت "ويزو" مؤخرًا ضيفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، وأكدت أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: "عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون".

وأشارت ويزو إلى أن علاقتها بزوجها دائما في مواجهة الشائعات بالاختلاف والانفصال، مضيفة: "ساعات بتطلع شائعات عن علاقتي بزوجي شريف، وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا".