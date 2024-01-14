دينا فؤاد تجمعها قصة حب بمسلسل "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة دينا فؤاد في مسلسل “ حق عرب” المقرر عرضه خلال رمضان المقبل ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن تجمعها قصة حب بالفنان أحمد العوضي خلال أحداث العمل

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها أحمد العوضي بدور زوج الفنانة دينا فؤاد، حيث ظهر مؤخرًا بدور زوجها في مسلسلي “الاختيار” الجزء الأول، و“اللي مالوش كبير”.

قصة العمل

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.

حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



وفي سياق آخر، تصدر النجم أحمد العوضي المركز الثاني في شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرض فيلمه "الإسكندراني"، الذي استطاع من خلاله أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويكتسح الإيرادات.

و يشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني" أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمد رضوان، محمد صلاح آدم، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، خالد سرحان، إنتصار، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني"، في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.