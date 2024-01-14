نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة "بعتذرلك".. قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب أحمد سعد حملة الترويج عن أغنيته الجديدة "بعتذرلك"، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع بالعالم العربي.

ونشر أحمد سعد بوستر الأغنية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "قريبا "بعتذرلك"، دون توضيح منه عن تفاصيل هذا المشروع الفني سواء كان عمل غنائي أو درامي

أغنية بعتذرلك

أغنية "بعتذرلك" من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.

ومن ناحية أخري، نشر الشاعر الغنائي محمد الشافعي عن تعاونه الثاني مع الفنان أحمد سعد في أغنية "بعتذرلك"، حيث نشر بوستر الأغنية على صفحته الشخصية في فيسبوك، وأعلن قرب إصدار التعاون الجديد من كتابته بعد "عليكي عيون"، بألحان إسلام رفعت.

أخر أعمال أحمد سعد

تجدر الإشارة إلى أن أحمد سعد قدم مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024. الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" تابعة لفيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام. الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنع إيهاب عبد الواحد، وتوزيعالموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.

أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، الذي يقوم ببطولتهالفنانة إسعاد يونس. في هذه الأغنية، شاركت إسعاد يونس أيضًا، وكتب كلماتها مصطفى البرنس وفلبينو، وصاغ أحمد طارق يحيىاللحن، وتم إنتاجها بواسطة شركة مزيكا برعاية المنتج محمد جابر.