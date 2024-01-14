نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر عمرو المصري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر عمرو المصري عن سعادته بنجاح أغنية “بين الحيطان” للنجم رامي صبري، والتي تخطت النصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام عبر “ يوتيوب”.

وقال في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: “ردود الأفعال كانت حلوة جدا، ودا توفيق من ربنا وإن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن”.

وتحدث المصري عن تحضيرات الأغنية قائلا: "عمرو الخضري عمل المزيكا واللحن وبدأت أكتب عليه والحمدلله طلع بالشكل دا وبعتناها لرامي وعجبته جدا، وربنا يرزقنا نجاحها".

كما كشف أن الأغنية سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب قريبا، مضيفا: "رامي صبري أعلن بنفسه أنها هتتصور كليب وهتنزل قريب".

رامي صبري يتصدر الترند

تصدر اسم الفنان رامي صبري، تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “بين الحيطان”، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

طرح النجم رامي صبري، أغنية “بين الحيطان” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية بعد أن أطلق 4 أغنيات يوم الخميس الماضي كأول دفعة من أغاني ألبومه الجديد، واحتلت الأغنية المركز الرابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من 650 ألف مشاهدة في أقل من ستة أيام من طرحها.

بين الحيطان

وجاءت أغنية رامي صبري باسم "بين الحيطان" وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

ملك الفرفشة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي في الاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصوير خالد فضة.