نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال ينشر مقطع فيديو برفقة عبد الباسط حمودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المطرب عمر كمال، مقطع فيديو برفقة الفنان عبد الباسط حمودة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

https://www.instagram.com/p/C2DuhL7NinH/?igsh=eXg3bjg1cDlyajQ=

واكتفى عمر كمال بالتعليق قائلا: “حبايبي أحلى يوم”.

“أخوك يشرف بلد”

احتفل المطرب الشعبي عمر كمال بتصدر أغنيته الجديدة “أخوك يشرف بلد” والتي يتعاون فيها لأول مرة مع الفنان محمود الليثي التريند العام للمحتوى الاكثر بحثًا واستماعًا على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وشارك كمال بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: “أخوك يشرف بلد تريند رقم 1 ”

أطلقت شركة السبكي للإنتاج الفني فيديو كليب لأغنية "أخوك يشرف بلد"، من فيلم "حمص وحلاوة"، بأداء النجمين محمود الليثي وعمركمال، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض قريبًا.

أخوك يشرف بلد

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.

حمص وحلاوة

فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثىومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميدي رومانسى

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.

ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.