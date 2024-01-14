يحيى خليل يستعد لإحياء حفل موسيقي بدار الأوبرا.. الخميس

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الموسيقار يحيى خليل لإحياء حفل موسيقي، ومن المقرر إقامته على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 18 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل يحيي خليل

ومن المقرر أن يقدم يحيي خليل مجموعة متنوعة من أعماله الخاصة إلي جانب بعض المؤلفات الموسيقية.

من هو يحيي خليل

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرًا ليواصل حفلاته بالقاهرة والإسكندرية وذلك بعد أن نال عدة تكريمات وشارك في عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل كما، قدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا، فرنسا، صربيا، بلغاريا، النمسا، اليونان، روسيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا وغيرها ليصبح الآن رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.