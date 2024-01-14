صبا مبارك تنضم لمسلسل "لحظة غضب" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنانان صبا مبارك، ومحمد شاهين، علي الإنضمام إلي فريق مسلسل "لحظة غضب"، ومن المقرر عرضه فى شهر الرمضاني المقبل 2024 على منصة watch it.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" المكون من 15 حلقة تم إنتاجه بواسطة شركة تي فيجن والمنتج طارق الجنايني، وتولى عبد العزيز النجار المسؤولية الإخراج، والذي سبق وأخرج مسلسل "حالة خاصة". العمل الجديد يضم في طاقمه الفني النجمين طه دسوقي وغادة عادل.

مسلسل بين السطور

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة صبا مبارك لعرض مسلسل "بين السطور" حيث يشاركها العمل الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة شاهد وقناة mbc الفضائية يوم 28 يناير الجاري، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل بين السطور

ويشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

تجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور” شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.