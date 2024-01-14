نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفية العمري تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة القديرة صفية العمرى تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرًا لظهورها برفقة ابنها أحمد، حيث حرصت "صفية" جمهورها بمشاركة صور لها برفقة ابنها في البرتغال، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه:"بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".

تعليقات الجمهور على منشور صفية العمري

وفورًا من مشاركة الصورة حازت الصورة على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين، ما شاء الله قمر منور، ربنا يباركلك فيه، وغيرها من التعليقات.

من هي صفية العمرى؟

ولدت صفية العمرى في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ثم انتقلت إلى القاهرة لظروف عملها. وسفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة. تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية. إكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.

أهم أعمالها الفنية

نجحت صفية في جذب قلوب جمهورها من خلال مشاركتها بعددة أعمال متميزة أبرزها أحلام الفتى الطائر، الأيام،

لو يعود الزمان، الحوت، ليالي الحلمية - ستة أجزاء، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، أبيض في أبيض، عفاريت السيالة،

الرجل والطريق، حارة المعز، خان القناديل، ومن أهم أفلامها

العذاب فوق شفاه تبتسم، على باب الوزير، ليل وخونة،

البركان، البيه البواب، الحب أيضا يموت، لا وقت للدموع،

المصير، المهاجر، امرأة من نار، الليلة الكبيرة، فص ملح وداخ، وغيرها من الأعمال.

