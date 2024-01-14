مروة ناجي ترفع حماس جمهورها بـ "معلش"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة مروة ناجي بجذب عيون الجماهير من خلال ظهورها بإطلالة كلاسيكية من خلال بوستر أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “معلش”.

وشاركت جمهورها بصورة من البوستر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" معلش SooN".

تفاصيل أغنية "معلش"

وأضافت:"الأغنية من كلمات محمد صلاح، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا".

تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

ومن جانبه حرص عدد كبير من متابعين مروة ناجي ونجوم الوسط الفني على تهنئة الفنانة مروة ناجي لإصدار أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "معلش"، وكانت من بين أبرز التعليقات منتظرين، شكل الأغنية هتبقى جامدة، وليه تعتذرى، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر اخر أعمال الفنانة مروة ناجي أغنية "أبو الغضب"، والتي حازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

ما هي كلمات أغنية أبو الغضب؟

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /متعصب دايما ومقفل

مانتش طايق كلمة لحد

متنرفز على طول ومتنشن

مالك كدة ليه قالبها بجد

روق على حالك كده واهدى

وأنت بتضحك شكلك أحلى

دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة

مش مستاهله إننا نتشد

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب

قالب وشك من غير سبب

ياخي تتحسد

لو ضحكة طلعت بالغلط

رغم التكشيرة وتقفيلتك

والعصبية اللي ملزماك

فيك حاجة جميلة طيبة قلبك

وعشانها أنا أصلا حباك

ما خلاص اتعودت عليها

وحاجات أنا هفضل اعديها

لكن لو ناوي تسوق فيها

خلي في علمك مش سيباك

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب

من غير سبب

قالب وشك من غير سبب

لو ضحكة طلعت بالغلط