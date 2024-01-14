بداية من أغنية "واحد.. إتنين" لشادية.. الانطلاقات الكلاسيكية لمنير مراد في ذكري ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل هذه الأيام ذكرى ميلاد الفنان منير مراد، المولود في يناير 1922، هو ابن الملحن زكي مراد، وشقيق الفنانة ليلى مراد، كان له تنوع في مواهبه بين التمثيل والغناء والتلحين، ألحانه وأعماله السينمائية اتسمت بالطابع الاستعراضي الراقص، بدأ مشواره في السينما كعامل كلاكيت ومساعد مخرج، واشتهر في الأربعينيات بتعاونه مع كمال سليم في 24 فيلمًا، أسلم وتزوج من الفنانة سهير البابلي، التي اعتزلت الفن حاليًا.

السيرة الذاتية لمنير مراد

استهل منير مراد مسيرته بالتلحين على موسيقى الجاز الرائجة في الغرب، ورغم التحديات التي واجهها في تسويق هذا الأسلوب، إلا أن انطلاقته الحقيقية جاءت مع أغنية "واحد.. اتنين" لشادية، هذه الأغنية فتحت له أفقًا جديدًا، حيث قنع بها المطربين ومنتجي الأفلام بموهبته في التلحين، وتألق منير مراد في مجال التلحين للأغاني الخفيفة والمرحة، وأبدع في عدة دويتوهات مع شادية وعبد الحليم حافظ، وصاغ لحن العديد من الأغاني الشهيرة التي أصبحت من كلاسيكيات الأغاني العربية، ومنها:

أعمال منير مراد الغنائية

وأبدعت شادية في عدة أعمال فنية من بينها "إن راح منك يا عين"، "ألو ألو"، "أوعى تسيبني"، "اسم الله عليك"، "الدنيا مالها"، "تعالي أقولك"، "حاجة غريبة"، "دور عليه"، "سوق علي مهلك"، "شبك حبيبي"، "ما اقدرش احب إتنين"، "يا سارق من عيني النوم"، "يا دبلة الخطوبة"، "لسانك حصانك"، "يا دنيا زوقوكي"، "وعد ومكتوب"، "منايا أغني"، و"يا حبيبي عود لي تاني".

عبد الحليم حافظ

أما عبد الحليم حافظ، فقد أبدع في عدة أعمال منها "تعال أقول لك"، "حاجة غريبة"، "إحنا كنا فين"، "ضحك ولعب"، "وحياة قلبي وأفراحه"، "بكرة وبعده"، "بأمر الحب"، "بحلم بيك"، "قاضي البلاج"، و"أول مره تحب يا قلبي".

وقدموا فنانون آخرون أيضًا أعمالًا متميزة، مثل "شغلوني عيونك" (فايزة أحمد)، "يعني وبعدين" (نجاح سلام)، "آه من الصبر" (شريفة فاضل)، "غلاب الهوي" (مها صبري)، "قسمة ونصيب" (هاني شاكر)، "من يوميها" (وردة الجزائرية)، "أنا أحبك" (عايدة الشاعر)، "ابعد عن الحب" (عادل مأمون)، "شفت الحب" (محرم فؤاد)، "مرجيحة الحب" (ليلى جمال)، "كعب الغزال" (محمد رشدي)، "ابعد يا حب" (عفاف راضي)، "اللي اتمنيته لقيته" (صباح)، "رمضان" (فؤاد المهندس)، و"أبو شامة اسكندراني" (لطروب).

من جهة أخرى، عُرف منير مراد بمهاراته التمثيلية، شارك كممثل في ثلاثة أفلام سينمائية، حيث قام بدمج موسيقى الجاز مع الموسيقى الشرقية وغناء مجموعة من الأغاني في هذه الأفلام، عبر رؤيته الفنية الفريدة.

وفاة منير مراد

وتوفي الفنان منير مراد في 17 أكتوبر 1981 عن عمر يناهز 59 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، رحيله كان خسارة كبيرة للمشهد الفني، حيث ترك تأثيرًا كبيرًا من خلال إرثه المتنوع في ميداني التلحين والتمثيل.