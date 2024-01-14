نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتعاش شباك التذاكر وعودة السينما بقوة من جديد بإستقبال دفعة من الأفلام الناجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم السينما اليوم تشكيلة متنوعة ومميزة من الأفلام في جميع دور العرض، محفزةً الجماهير لاستعادة اهتمامها بفضل تنوع العروض ونجاحها في جذب الانتباه. يأتي ذلك كرد فعل إيجابي بعد فترة من تراجع الاهتمام بالسينما في السنوات الماضية، حيث يشمل التشكيل السينمائي أنواعًا متعددة مثل الكوميديا، الدراما، والأكشن، بالإضافة إلى الأفلام الشبابية التي تستمتع بها فئة الشباب بفضل تمثيلها لتجارب حياتية قريبة منهم.

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني، الأفلام التي تم عرضها الفترة الأخيرة في جميع السنيمات المصرية.

فيلم الحريفة

حقق فيلم "الحريفة" نجاحًا ملحوظًا في دور السينما، حيث استمر في تصدر شباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي، حقق يوم أمس إيرادات تبلغ مليون و370 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال أسبوع من العرض إلى 6 ملايين و760 ألف جنيه، متفوقًا على أفلام الفنان أحمد العوضي والفنان محمد إمام.

تدور أحداث فيلم الحريفة حول «ماجد» الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندراني" يحتل المركز الثاني في إيرادات السينما، حيث حقق مليون و289 ألف جنيه أمس، مما يرفع إجمالي إيراداته بعد أسبوع من العرض إلى 11 مليون و324 ألف جنيه.

تدور أحداث الفيلم في قلب مدينة الإسكندرية، حيث يواجه بكر (أحمد العوضى) صراعات مع والده. يقرر السفر إلى الخارج برفقة صديقهزكى (عصام السقا) بهدف تحقيق هدفه وتطوير ذاته. وعند عودته، يكتشف بأن تلك الأزمات لا تزال تتربص به، ويتناول الفيلم هذه التحدياتفي إطار اجتماعي مشوق مع نكهة من الأكشن المثير.

فيلم "الإسكندرانى" هو من إبداع أسامة أنور عكاشة في السيناريو وتوجيه خالد يوسف، ويتألق بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك أحمدالعوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، وعصام السقا، وغيرهم. الفيلم تحت إشراف عام من أحمد عفيفى وإنتاج عبد اللهأكرم، ويتميز بتقنيات تصوير سامح سليم وديكور من إبداع أحمد عباس، بالإضافة إلى ملابس من تصميم مونيا فتح الباب.

فيلم أبو نسب

أحتل فيلم "أبو نسب" المركز الثالث في إيرادات السينما، حيث حقق مليون جنيه و83 ألفا أمس، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع من العرض إلى 34 مليونا و304 آلاف جنيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

يشارك في فيلم “ أبو نسب ” عدد من النجوم أبرزهم محمد إمام وياسمين صبري، للمرة الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي خلال الأعمال السابقة، بعد فيلمي جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور، ويشاركهما البطولة ماجد الكدواني، محمد لطفي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" يحتل المركز الرابع في إيرادات السينما، بعد تحقيقه 253 ألف جنيه أمس، وبهذا، يرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 25 مليونا و645 ألف جنيه بعد 5 أسابيع من العرض.

ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم عصابة عظيمة

وأحتل المركز الخامس فيلم "عصابة عظيمة" بعد تحقيقه إيرادات في السينما 208 ألف جنيه أمس، وبهذا، يرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 2 مليون و107 آلاف جنيه بعد أسبوع من العرض.

يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة “عظيمة”إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، بعدما وجد نفسه في مواقف صعبة، لتحاول والدته حل مشكلاته.

فيلم" عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.