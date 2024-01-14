نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب مصر.. فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم محمد رمضان على توجيه رسالة لـ لاعبي منتخب مصر من خلال مداخلته الهاتفية على قناة DMC.

وقال رمضان:"أخبرتهم لو في كل لحظة افتكرتوا في الـ فوق 100 مليون مواطن أننا نقدر نسعدهم ده يديهم طاقة فوق طاقتهم"



وأضاف:"وده أنا قولته وأنا قاعد مع محمد صلاح وكهربا، قولته لما شخص بيجري وقدامه أتوبيس سرعته بتتضاعف، ولو بيجري وراه كلب سرعته بتتضاعف، لو حطينا الاتنين قدامنا أننا عايزين ناخد البطولة وناس مش عايزة ده، ومنشمتش فينا حد لإن مش عايزين مصر تعلى".

رمضان يكشف عن كواليس لقائه مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

وتابع:" أكيد هحضر ماتش بكرا وقابلت الفريق بقيادة كابتن محمد صلاح صاحبي وأخويا وبنتكلم على طول، وأنا شميت ريحة نجاح وألفة وحابين بعض جدًا، وفي صدفة متفائل بيها جدًا رقم السويت عندي 1124 ورقم تي شيرت كابتن مصر، وإن شاء الله نرجع من تاني".

محمد رمضان يتنبأ بفوز المنتخب المصري

وقال:" أنا حاسس أن السنة دي إن شاء الله البطولة بتاعتنا، وأنا كنت بتكلم أن المدير الفني يفك وجهة النظر دي أن 90% من البطولات اللي أخدناها كانت بمدرب مصري، وإن شاء الله نفك النحس السنة دي ونمشي كابتن أجنبي مبسوط من عندنا.

محمد رمضان يتصدر التريند في" عربي "

تصدرت أغنية "عربي" للنجم محمد رمضان تريند فور نزولها عبر منصات التواصل الاجتماعي،

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم "ع الزيرو"، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.