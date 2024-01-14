مي كساب تجذب الأنظار على نغمات "أنا لسه هنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - وثقت الفنانة مي كساب لحظات سعادتها من خلال ظهورها بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر، حيث اعتمدت مي على الظهور بإطلالة شتوية، ونظارة شمسية مع وضع لمسات بسيطة من الميك أب لإبراز جمالها.

وشاركت جمهورها بفيديو لها من أغنية "أنا لسه هنا" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وارفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه:"أنا لسه هنا أنا مكملة عايشة ولسه هاعيش".

تعليقات الجمهور على فيديو مي كساب

وفورًا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات جميلة يا ميوش، ربنا يديم الفرحة والسعادة على قلبك، الله يحفظك، الله يوفقك، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل أغنية" بيقولوا قوية "

وتستعد الفنانة مي كساب لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بيقولوا قوية"، والاغنية من كلمات طارق علي ألحان وتوزيع الأستاذ إسلام رفعت منتج منفذ أستاذ، عاطف جمعه.

آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر اخر أعمال مي كساب مسلسل" جعفر العمدة" ونجحت مي في تقديم شخصية ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة التي واصلت معه رحلة البحث عن ابنهم أحمد داش الذين فقدوه منذ 22 عاما، لتتصاعد الأحداث حولهما مع حبه لتعدد الزوجات.

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، منذر رياحنة، وطارق النهري محمد فهيم، جوري بكر، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق.