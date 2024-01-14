نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دومينيك حوراني تمازح جمهورها بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستطاعت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني أن تخطف الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، حيث اعتمدت دومينيك على ارتداء دريس قصير أبيض، ووضع ميكب اب هادئ يبرز جمالها.

ومازحت جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" كما أرفقت بتعليقا قالت فيه:" إلى الست اللى مخها نضيف تلف حبيبها في رغيف".

تعليقات الجمهور على منشور دومينيك حوراني

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما جميلة، قمر، ربنا يوفقك، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر اخر أعمال النجمة اللبنانية دومينيك حوراني أغنية مش راجل، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

معلومات عن دومينيك حوراني

دومينيك حوراني فنانة لبنانية اتجهت لمجال عروض الأزياء وحققت فية نجاحات كبيرة وذلك بعد حصولها على درجة الماجستير فى" إدارة الاعمال" من إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية،

كما حصلت عام 2003 على لقب ملكة جمال القارات.

وبالمصادفة قدمت كليب" فرفورة "و هو أول كليباتها وكان دعاية لإحدى ماركات الملابس التي تحمل إسمها، وبعد النجاح الكبير الذى حققة الكليب، إتجهت دومينيك لمجال الغناء والكليبات، وقدمت عدد من الكليبات الناجحة لعل أهمها" عتريس" الذى حقق لها جماهيرية في مصر، وقد إتجهت دومينيك للتمثيل من خلال مسلسل بعنوان "عيون خائفة"،وكان للمخرج إيلى معلوف، وبعدها كانت البطولة بفيلم" البيه رومانسي".

أغنية عتريس كانت من أبرز أغاني الفنانة دومينيك حوراني والتي حققت لها شهره واسعه في مصر، وكانت هذه الأغنية من كلمات وألحان هيثم شعبان.