”صفية العمري” تتصدر التريند و تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 08:31 صباحاً - تصدر اسم الفنانة القديرة صفية العمرى تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرًا لظهورها برفقة ابنها أحمد، حيث حرصت "صفية" جمهورها بمشاركة صور لها برفقة ابنها في البرتغال، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه:"بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".

تعليقات الجمهور على منشور صفية العمري

وفورًا من مشاركة الصورة حازت الصورة على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين، ما شاء الله قمر منور، ربنا يباركلك فيه، وغيرها من التعليقات.

من هي صفية العمرى؟

ولدت صفية العمرى في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ثم انتقلت إلى القاهرة لظروف عملها. وسفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة. تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية. إكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.