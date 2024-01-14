تعرف على رساله ”محمد رمضان” لاعبي منتخب مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 08:31 صباحاً - حرص النجم محمد رمضان على توجيه رسالة لـ لاعبي منتخب مصر من خلال مداخلته الهاتفية على قناة DMC.

وقال رمضان:"أخبرتهم لو في كل لحظة افتكرتوا في الـ فوق 100 مليون مواطن أننا نقدر نسعدهم ده يديهم طاقة فوق طاقتهم"

وأضاف:"وده أنا قولته وأنا قاعد مع محمد صلاح وكهربا، قولته لما شخص بيجري وقدامه أتوبيس سرعته بتتضاعف، ولو بيجري وراه كلب سرعته بتتضاعف، لو حطينا الاتنين قدامنا أننا عايزين ناخد البطولة وناس مش عايزة ده، ومنشمتش فينا حد لإن مش عايزين مصر تعلى".