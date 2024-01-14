نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الدكتور أحمد البراك عضو اللجنة الاستشارية بالمحكمة الجنائية الدولية ضيف “مباشر من مصر” على الفضائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "مباشر من مصر" في حلقة خاصة بعنوان “هنا فلسطين” على شاشة الفضائية المصرية، الدكتور أحمد البراك، الوزير، والنائب العام بدولة فلسطين الأسبق، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية؛ للحديث عن تداعيات الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وإجراءات الملاحقة الجنائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن جرائم الإبادة والمجاذر البشرية التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

كما يتناول اللقاء ترحيب 57 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، بالتضامن مع جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، وما مصير الإجراء المؤقت لوقف جرائم الإبادة في غزة في هذه القضية، وكيف سيتم تنفيذه والرد عل ىأكاذيب الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ضد مصر.

كما يذيع البرنامج تقريرًا مصورًا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

البرنامج من تقديم إيمان العقاد، ورئيس التحرير علي عثمان، وإعداد ثناء عبدالباسط، وإخراج شريف الجمال، وحسام أحمد، وإشراف خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، ويُذاع في السابعة مساءً على الهواء مباشرةً.