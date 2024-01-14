نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبة ترد على منتقدي حضورها عزاء والدة لطيفة وخطوبة ريم سامي: إيه اللي حشركوا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الإعلامية بسمة وهبة على منتقدي حضورها عزاء والدة لطيفة وخطوبة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي في نفس اليوم، بعدما تعرضت للانتقادات الشديدة، من خلال خاصية الاستوري بحسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بسمة وهبة لمتابعيها: "مش عيب إن أنت يكون عندك واجبات اجتماعية ضد بعض"

وقالت بسمة وهبة في الفيديو التي نشرته: "أه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة وفي خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب إن أنت يكون عندك واجبات اجتماعية ويكونوا ضد بعض".

الإعلامية بسمة وهبة

بسمة وهبة: لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟

وأضافت: "لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟، وأنا ماشية استأذنت لطيفة قولتلها بعد أذنك إوعي تزعلي مني أنا رايحة خطوبة ريم أخت محمد سامي لأن ريم دي حبيبتي وجميلة وحقك عليا وسامحيني".

بسمة وهبة: أبوها راضي وأنا راضي مالك أنت يا قاضي؟

واستكملت بسمة ساخرة من منتقديها: "أنتو بقا يا داخل بين البصلة وقشرتها عايزين إيه؟ إيه اللي حشركوا؟ ايه اللي مزعلكوا؟ أبوها راضي وأنا راضي مالك أنت يا قاضي؟، قضاه رخمين".