نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي: لم أتوقع نجاح بنات السباعي.. وموهبتي تليق على الدراما (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *رفضت خوض تجربة تقديم البرامج بسبب التمثيل.. والأزمة الاقتصادية سبب تراجع السينما

*خالد يوسف دائمًا يقدم لنا أفلام كبيرة ومهمة.. وأحمد العوضي ممثل محترم

موهبة كبيرة وحضور دائمًا ما يميز الفنانة الجميلة ريم البارودي، التي حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "بنات السباعي"، وهو ما جعلنا نتواصل معها لتكشف كواليس هذا العمل وسر نجاحه، وعن بعض الأسرار في حياتها.

*في البداية نقدم لك التهنئة على نجاح مسلسل "بنات السباعي"، حدثيني أكثر عن المسلسل؟

سعيدة للغاية بنجاح المسلسل الذي فاق جميع التوقعات، ولم أتخيل ردود الأفعال على العمل ونسبة المشاهدة الكبيرة في المنصة حيث كان العمل الأكثر مشاهدة، وهذا الأمر أسعدني وووترني في نفس الوقت؛ لأنني أبحث عن تحقيق نجاح أفضل وأكبر.

*هل هذه أول مرة تعرض منصة مسلسل لك؟

نعم أول مرة ولم أكن أتوقع على الإطلاق هذا النجاح، وكنت أخشى أن تكون المنصة معروفة لفئة محدودة من الجمهور، لكن في النهاية العمل الجيد يصبح معروفًا بين الجميع.

*هل هناك تشابه بين شخصيتك الحقيقية وشخصية ياسمين في المسلسل؟

بنسبة 40%، وأنا سعيدة للغاية بالعمل مع أستاذ تامر حمزة،وأنا أحبه كثيرًا كإنسان ومخرج، وهو كان من تحدث معي في البداية وكان السبب الرئيسي في مشاركتي بالعمل، وعندما تحدث معي في البداية لم أكن أعلم أن المسلسل من 5 حلقات فقط.

وأنا أثق فيه وقبل أن أقرأ السيناريو الخاص بدوري في العمل وافقت على الفور العمل معه، وتجربتي معه في مسلسل "قيد عائلي" كاتنت صعبة للغاية لكن المشهدين اللذين قدمتهما حققا نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

*ما الذي تغير فيكي بعد أن فقدتي والدك؟

لقد تغير فيّ الكثير من الأمور وأصبحت أبحث عن الأمور الصحيحة بعد أن ارتكبت الكثير من الأمور الخاطئة.

*هل تفكرين في تكرار تجربة البرنامج الذي قدمتيه في قناة النهار؟

تم العرض عليّ أكثر من مرة بعد تجربتي الاولى التي كانت ناححة، وتلقيت عروض لتقديم 3 أو 4 برامج خلال الفترة الماضية لكني شعرت بالخوف لأنني ممثلة في النهاية وهذه منطقتي التي أتميز فيها.

أما تقديم البرامج فهي تجربة صعبة ومرهقة وتحتاج إلى تحضير طوال الوقت كما أننا قمنا بالتصوير أوقات كورونا، كما أن العروض التي تلقيتها من قبل كانت وقت كورونا ولم تُقدم لي أي عروض جديدة ومختلفة.

*آخر عمل سينمائي قدمتيه منذ 5 أو 6 سنوات.. ما السبب وراء ابتعادك؟

لم تعد هناك سينما كما كان من قبل، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية وانتشار الأوبئة، كل هذا أثر بالسلب.

الأعمال الموجودة حاليًا خفيفة جدًا حتى على مستوى الإنتاج، خاصةً أن الفيلم صار يتم تصويره في عدد أيام سريعة للغاية، كما أن موهبتي قادرة على أن أقدمها في الدراما بشكل أكبر من السينما.

*هل ترغبين في مشاهدة أفلام سينمائية في الوقت الحالي؟

أسعى لمشاهدة فيلم "الإسكندراني" بالتأكيد لمشاركتي صديقتي زينة وعودة أستاذ خالد يوسف للسينما الذي دائمًا ما يقدم لنا أفلام كبيرة ومهمة للغاية بالإضافة لمخرج واع مثل حمادة عفيفي.

وأحمد العوضي ممثل محترم ويجيد اختيار أعماله بدقة وكل هذه عناصر مكتملة فبالتأكيد أرغب في الذهاب لمشاهدة العمل.