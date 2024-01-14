نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حمزة نمرة لحفله الغنائي المقبل، المقرر إحيائه يوم 9 من شهر فبراير المقبل في الشيخ زايد، من خلال نشره صورة البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرًا، حفلة الألبوم الأولى في مصر "زد بارك" الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم".

بوستر حفل حمزة نمرة

أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة المقبل

وسيبدأ حفل حمزة نمرة بـ "زيد بارك" في تمام الساعة الثامنة مساءً، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: الفئة الأولى بـ 410 جنيهًا، الفئة الثانية بـ 610 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهًا.

حمزة نمرة يحتفل بألبوم رايق

وكان حمزة نمرة، قد احتفل مؤخرًا عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، بتصدر ألبوم رايق ضمن قائمة الألبومات الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي 2023.

ونشر نمرة بوستر يظهر تصدر ألبومه رايق المركز الثالث ضمن قائمة الألبومات الأكثر استماعًا عبر أنغامي.