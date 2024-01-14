تعرف على مواعيد عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض منصة Watch it، اليوم الأربعاء الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة"، وهو بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، علي السباعي، نبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس، وهو تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

أحداث مسلسل حالة خاصة

وفي هذا الإطار، تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع "طه الدسوقي" وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة، في المقابل، تجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتوافق أماني علي ضم نديم في مكتبها، بعد أن أثبت لها ذكاءه وقدراته القانونية.

نبذة عن أعمال "watch it"



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.