بعد طرح أغنية "وصلتلها".. هيفاء وهبي تتصدر تريند "جوجل " السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، محرك البحث “جوجل” بالسعودية في الساعات الماضية بعد أن طرحت أحدث أغانيها بعنوان “وصلتلها ” التي تداولت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بالأغنية.

طرح أغنية وصلتلها

أشاد جمهور هيفاء وهبي بلحن أغنية “ وصلتلها” ألحان الراحل محمد النادي الذي توفي قبل أشهر.

أغنية هيفاء وهبي الجديدة “وصلتها” من كلمات محمود عبدالله ومن ألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي سليمان دميان.

وكشفت هيفاء وهبي في تصريحات سابقة تفاصيلًا عن الأغنية بقولها: "كنت أتمنى كتير أول مرة أغني الأغنية ما يكون هذا الخبر المحزن للأسف"، في إشارة إلى وفاة الملحن محمد النادي.

أحدث أعمال هيفاء وهبي في السينما

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة هيفاء وهبي في تصوير فيلمها الكوميدي الإجتماعي “جوري”، الذي تشارك فيه إلى جانب كل من: بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح وتوني ماهر.

آخر أعمال هيفاء وهبي

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.