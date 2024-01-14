نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد تسحر عيون الجمهور في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها منذ قليل بإطلالة مبهجة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث اعتمدت على ارتداء فستان قصير أسود اللون وبالطو أبيض في أسود، وعقد وأسورة ماس، ونظارة شمسية وهاف بوط، حيث نسقت ملابسها مع نوع الحذاء، وتسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت أيضًا على وضع ميك أب هادئ اللون ليبرز جمالها.

تعليقات الجمهور على صور جومانا مراد

ووضعت جومانا مراد على الصور أغنية "يا قمر" للنجم عمرو دياب، وفور مشاركة الصور نالت على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات القالب غالب، قمر منور، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، الله يحميكي من العين، وغيرها من التعليقات.

مشاركة جومانا مراد في" عتبات البهجة "رمضان 2024

تشارك الفنانة جومانا مراد من خلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، والعمل معالجة درامية السيناريست مدحت العدل وعن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج العدل جروب.

آخر أعمال جومانا مراد

والجدير بالذكر آخر أعمال جومانا مراد فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان، وعرض العمل في شهر أغسطس الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينمات، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: نيللي كريم، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حمزة الملقب بـ دراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

