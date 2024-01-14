نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. بسمة تنضم لقائمة أبطال مسلسل "مسار إجباري " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة بسمة على المشاركة في مسلسل “ مسار إجباري ”، بطولة أحمد داش وعصام عمر، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024،حيث تجسد خلال الأحداث دور والدة أحمد داش، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

نجوم مسلسل مسار إجباري

مسلسل “مسار إجباري ” بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

من ناحية أخرى، تشارك بسمة في مسلسل “ وبينا ميعاد ” الجزء الثاني الذي تم عرض أولى حلقاته أمس السبت عبر شاشة dmc الفضائية ومنصة شاهد، والعمل من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر تأليف وإخراج هاني كمال، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

آخر أعمال بسمة

شاركت بسمة مؤخرًا في مسلسل “بطن الحوت”، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وشارك فيه باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، عبدالعزيز مخيون، دنيا ماهر، داليا شوقي، يوسف عثمان، عصام عمر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أحمد فهمي، أحمد داش، أمينة خليل، حسن أبوالروس، محمد علاء.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي وسلط الضوء على العديد من القضايا منها تجارة المخدرات وخطورتها على المجتمع، كما قدم المسلسل صراع الأخوين قابيل وهابيل، ولكن بطريقة معاصرة وجسد محمد فراج خلال الأحداث شخصية ضياء، وهو يعمل في صناعة الفخار ويضطر للتعاون مع الجماعات السلفية، كما يتورط في تجارة المخدرات، مما يدخله في العديد من الأزمات، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية شقيقه هلال ويدخل في صراعات معه، أما يوسف عثمان فيظهر بشخصية شيخ سلفي، وتعيش أسماء أبو اليزيد قصة حب مع فراج.