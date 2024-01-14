نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة مي سليم، حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في ثلاثة أفلام سينمائية، من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة في السينمات.

مشاركة مي سليم في فيلم “بنقدر ظروفك”

تشارك مي سليم، حاليًا في فيلم "بنقدر ظروفك"، وهو بطولة نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

مشاركة مي سليم في فيلم “التاروت”



وانتهت مي سليم، مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "التاروت" الذي تشارك في بطولته بجانب سمية الخشاب، رانيا يوسف، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

مشاركة مي سليم في فيلم “كابتن جاك ”



وتشارك في فيلم كابتن جاك" الذي تقدم بطولته مع محمد ثروت، ويشارك فى البطولة سامى مغاورى، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وإخراج شادى علي.

آخر أعمال مي سليم

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل" تلت التلاتة "، والذي تم عرضه في رمضان2023، بطولة غادة عبد الرازق، صلاح عبد الله، محمد القس، والراحل مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، وإخراج حسن صالح، وتدور احداثه حول 3 توأم، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.