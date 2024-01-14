فيلم "الاسكندراني" لأحمد العوضي يحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي المنافسة على إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائي منذ 10 أيام، وينافس في موسم أفلام منتصف العام الدراسي محققًا نجاحًا كبيرًا.

واحتل فيلم الاسكندراني المرتبة الثانية بين الأفلام المشاركة بدور العرض السينمائي أمس، وبلغت إيراداته نحو 647 ألف جنيه، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 10 أيام عرض 11 ملايين و973 ألف جنيه.

أبطال فيلم الاسكندراني

فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، خالد سرحان، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

أحمد العوضي من كواليس فيلم الاسكندراني

أحداث فيلم الإسكندراني

تدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، حول "بكر" أحمد العوضي يعيش في مدينة الإسكندرية ويعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكى" عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

مسلسل حق عرب

ويشارك الفنان أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بمسلسل حق عرب وتدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، والعمل من بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، محمد ماهر، أحمد عبدالله محمود، دنيا المصري، أحمد صيام ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.