أقوى شركة تحقيق خاصة تديرها النساء في الدراما الكوميدية "روز وليلى" على "شاهد"

القاهرة - محمد ابراهيم - "بيور سكيور" هي شركة تحقيق خاصة تديرها النساء، وقد صُنّفت الأقوى في مصر والمنطقة، بل على مستوى العالم، فما هو دور كل من يسرا ونيللي كريم في إيصال هذه الشركة النسائية إلى الشهرة والعالمية؟ هذا ما ستوضحه أحداث الدراما الكوميدية "روز وليلى" من "عروض شاهد الأولى" على "شاهد".

العمل من إنتاج "استوديوهات MBC" وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لـ رضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد.

نجوم مسلسل روز وليلى

مسلسل “ روز وليلى ” بطولة يسرا، نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبد الرسول، وظهور خاص للنجمة أمل رزق، ابراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وضع الموسيقى التصويرية عمرو اسماعيل.

تصريحات يسرا

تتوقف يسرا عند شخصية ليلى التي تقدمها في العمل، فتصفها قائلةً في بيان لها: "ليلى تعمل عند ومع روز (نيللى كريم)، رغم أن ليلى لم يسبق لها العمل قبل ذلك، لكنها وجدت نفسها مضطرة للعمل عند روز بعد وفاة زوجها ميسور الحال، وتدهور حالتها المادية".

وتضيف يسرا: "يتميز المسلسل بأنه يضم كافة عناصر النجاح، من الكاتب الانكليزي المعروف السير كريس كول، والمخرج الكبير أدريان شيرغولد، والجهة المنتجة استوديوهات MBC، بالإضافة طبعًا إلى علاقة الصداقة الجميلة والكيمياء التي تجمعني بـ نيللي كريم."

وحول الجانب الكوميدي في العمل، توضح يسرا: "طبيعة الكوميديا تختلف بين عمل وآخر، في "روز وليلى" المواقف الكوميدية هي المسيطرة وهي المضحكة بحق، فالشخصيات مكتوبة بطريقة خفيفة الدم، أضف إلى أن المخرج نفسه كان في الماضي ممثلًا، لذا فهو يدرك تمامًا ما يقوم به، عداك عن أن زوجته ممثلة معروفة كذلك وقد ظهرت معنا في بعض المشاهد الكوميدية وكان أداؤها رائعًا.

وتختم يسرا: "يتميز العمل بحبكته التصاعدية وإيقاعه السريع، فقد تبدو المشاكل التي تقع فيها كل من روز وليلى عميقة جدًا وعصيّة على الحلّ في بعض الأحيان، غير أن الحلول تظهر بشكل سريع، لتنقل معها الشخصيتيْن إلى أماكن مختلفة، وتغرقان في متاعب من نوع جديد، دون إطالة، وبشكل عملي وخفيف على قلب المشاهد، وهنا تكمن قوة القصة واحتراف الإخراج."

تصريحات نيللي كريم

توضح نيللي كريم أن العمل إلى جانب يسرا له طعم مختلف، إذ رغم مشاركتهما معًا في أعمال سابقة أبرزها "سرايا عابدين" على MBC، إلا أن ما يميز "روز وليلى" هو كثرة المَشاهد المشتركة التي تجمعهما معًا.

وتضيف نيللي كريم: "هناك كيمياء مشتركة تجمعني بـ يسرا، الأمر الذي سيلمسه الجمهور بوضوح وصدق خلال الحلقات".

وحول طبيعة شخصية روز التي تقدمها، توضح نيللي كريم: "ليلى هي الأكثر عقلانية، أما روز فهي الأكثر مرحًا ورومانسيةً وانفتاحًا على الحياة، وهي طموحة أكثر من ليلى، فـ ليلى من عائلة ثرية وهي ميسورة الحال أبًا عن جد. ولكن في سياق الأحداث، نجد أن كل واحدة منهما تؤثر على الأخرى وتشدّ رفيقتها نحو المغامرة والأكشن طوال الوقت، فتقعان سويًا في المتاعب مرةً تلوَ الأخرى."

وتضيف نيللي كريم: "يتميز المسلسل بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد. فشخصيتَي روز وليلى صادقتان وشفّافتان جدًا، لذا أذكر أننا بكينا بصدق ولا سيما خلال المشاهد الأخيرة، وتأثرنا كثيرًا لانتهاء التصوير."