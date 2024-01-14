رمضان 2024.. تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق في مسلسل " صيد العقارب "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير مسلسل “ صيد العقارب” المقرر عرضه في رمضان 2024، حيث تجسد شخصية سيدة تتاجر في سم العقارب ضمن أحداث العمل الذي يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

نجوم مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل “ صيد العقارب” بجانب غادة عبد الرازق، كل من: محمد علاء، محمود عبدالمغني، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق تنتظر عرض فيلم تاني تاني

من ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلم “تاني تاني”، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد عرضه في دور السينمات ويشارك في العمل كل من بيومي فؤاد، أحمد آدم، ومن تأليف علاء حسني.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 بمسلسل “تلت التلاتة”، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم.

كما شاركت غادة عبدالرازق في حكاية “تحت الحزام”، من مسلسل “حدث بالفعل”، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.