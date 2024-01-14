نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. صالون “الثقافة والهوية ” في أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة فعالياتها الهادفة إلى الاثراء الفكرى للمجتمع حيث تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لقاء لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافى بعنوان "الثقافة والهوية" الثلاثاء المقبل على مسرح سيد درويش.

صالون الثقافة والهوية بمسرح سيد درويش

ويستضيف الصالون الثقافي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور احمد مجاهد استاذ النقد الادبي ويديره الاعلامي الدكتور محمد عبده بدوي وذلك فى السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16يناير الجاري بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية".

وتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجي منها موسيقى: "قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، إيه هو ده والحلوة داير شباكها"، أداء كل من: ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبه.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص