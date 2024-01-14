نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار زوج يسرا اللوزي في مسلسل "صلة رحم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل "صلة رحم"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، ويجسد خلاله شخصية تدعى حسام، وهو متزوج من يسرا اللوزي، يعمل طبيب تخدير.

أبطال مسلسل “صلة رحم”



مسلسل “صلة رحم” يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي،أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

ومن جانبه، انتهى الفنان إياد نصار، مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل “مفترق طرق”، المقرر عرضه قريبًا، وهو بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.

إياد نصار ينتظر عرض" معاوية"

ويترقب إياد نصار، عرض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم " معاوية"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي 2023، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرضه للفترة المقبلة، والعمل بطولة لُجين إسماعيل، أسماء جلال، سهير بن عمارة، سامر المصري، والعديد من ضيوف الشرف منهم عائشة بن أحمد، والعمل من إخراج طارق العريان.



تفاصيل شخصية إياد نصار في مسلسل "دومينو"



يعكف الفنان إياد على تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "دومينو"، يجسد اياد شخصية رجل أعمال مريض نفسي، متزوج من دينا الشربيني لكنه يخونها خلال الأحداث.



أبطال مسلسل" دومينو "

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم إياد نصار، دينا الشربيني، سلمى أبو ضيف، صفاء الطوخي، وغيرهم من النجوم والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، وإنتاج محمد مشيش.