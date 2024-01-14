نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في مسلسل "عتبات البهجة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل “ عتبات البهجة ” مع النجم يحيى الفخراني المقرر عرضه في رمضان 2024، حيث يجسد شخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، والصديق المقرب للفنان يحيي الفخراني ويدعمه في أزماته، بينما يجسد الفخراني شخصية إنفلونسر بعد أن يترك منصبه كوكيل وزارة الصناعة ثم يدخل عالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

نجوم مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، مايان السيد ونور النبوي وصلاح عبدالله وغيرهم، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

يذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروع سينمائي ولم يكتمل وسبق وتعاقد المخرج عمر عبد العزيز على تقديم هذه الرواية لتكون فيلم سينمائي بعنوان "قرفة بالجنزبيل" خلال بطولة مشتركة تجمع يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكانت تلك الفكرة مطروحة منذ عام 2009، ولكن تأجل تنفيذها أكثر من مرة حتى بدأ المخرج عمر عبد العزيز العمل عليها مرة أخرى وتولت المخرجة هالة خليل كتابة السيناريو والحوار للفيلم، ولكن تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي مما أدى إلى تأجيل هذا العمل.

وكانت تدور الأحداث حول رجل يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته ويتخبط في الحياة باحثا عن معنى البهجة، وخلال بحثه تستعرض الأحداث مجموعة مختلفة من فئات المجتمع المصري.

آخر أعمال صلاح عبدالله

وكان قد عُرض للفنان صلاح عبدالله أيضا على منصة شاهدة الإلكتروينة مسلسل “سفاح الجيزة”، والذي شارك به كضيف شرف حيث أنه من الضحايا الذي تم قتلهم على يد سفاح الجيزة، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، وحقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه متصدرا منصة شاهدة الإلكترونية فضلا عن حصده إشادات عريمة من قبل الجمهور ونجوم الفن والنقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعد مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، وتم عرضه في 8 حلقات وأحداثه كان مستوحاه من قصة حقيقة وهي قصة سفاح الجيزة الذي انتحل شخصية صديقه بعد قتله وارتكب 3 جرائم قتل أخرى.