نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية يسرا اللوزي في مسلسل "صلة رحم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة يسرا اللوزي، حاليًا في مسلسل “صلة رحم”، مع الفنان إياد نصار المقرر عرضه في رمضان 2024، حيث تجسد دور “ليلى” زوجة “حسام ” الذي يجسد دوره الفنان إياد نصار ضمن أحداث العمل.

نجوم مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم يشارك في بطولته عدد من النجوم، بجانب إياد نصار ويسرا اللوزي، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، سلوى محمد علي، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

أحداث مسلسل صلة رحم

ويناقش مسلسل “ صلة رحم ” قضية إيجار الرحم من أجل الإنجاب، ويجسد إياد خلال الأحداث شخصية طبيب تخدير، بينما تظهر يسرا اللوزي بشخصية طبيبة نفسية، أما أسماء أبو اليزيد فتجسد شخصية كوافيرة، بينما تظهر سلوى محمد علي بشخصية والدة إياد نصار.

آخر أعمال يسرا اللوزي

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الثالث من مسلسل “ المداح ” بطولة حمادة هلال ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما شاركت يسر اللوزي في مسلسل “ جميلة ” التي تدور أحداثه في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.