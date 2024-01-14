نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة: شخصيتي في مسلسل في "بطن الحوت" كانت ظهور خاص في البداية.. واتفاجأت بأداء تامر حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها البالغة بنجاح دورها في مسلسل “بطن الحوت”، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة “شاهد” الإلكترونية، والتي قامت ببطولته أمام محمد فراج وباسم سمرة.

تصريحات بسمة



وأكدت بسمة خلال لقاءها في أحد البرامج أنها تفاجأت من ردود الفعل الجمهور الإيجابية بعد ظهورها في أحداث المسلسل بشخصية المحامية "يسرية"، لافتة أن تلك الشخصية كانت في بداية التصوير مجرد ظهور خاص ثم تحولت لدور رئيسي بعد ذلك.

وأكدت بسمة على أن مسلسل "بطن الحوت" استغرق فترة أكبر من المتوقع في تصويره، مُضيفة: "كان الأول وجودي فيه ظهور خاص زي أغلب أدواري حاليًا وأنا أي ظهور خاص أنا راشقة، لكن مع طول مدة التصوير أكثر من سنة الدور كبر وبقى ليه عمق أكتر في الأحداث وتحول لدور رئيسي".

بسمة تشيد بأداء تامر حبيب في مسلسل “بطن الحوت”: اتفاجأت وهو بيتكلم دمياطي



وكشفت بسمة عن كواليس مشاهدها مع السيناريست تامر حبيب، قائلة: "أول يوم تصوير اتفاجأت من تامر حبيب وهو بيتكلم دمياطي وفي أول مشهد بيننا في أحد المكاتب مكنتش بصاله ولما اتكلم وسمعت لهجته الدمياطي بصيت واتخضيت وقلت ايه ده وطبعًا الشوت ده اترمى بس هو عمل الدور بشكل حلو أوي واتبسط منه جدًا".

أبطال مسلسل بطن الحوت



يذكر أن مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة وتم عرضه على تطبيق شاهد ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.