نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تلقيها عزاء والدتها.. لطيفة توجه رسالة شكر لكل من ساندها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت المطربة التونسية لطيفة على توجيه رسالة شكر للجمهور، ولكل من ساندها منذ وفاة والدتها لحين استقبالها مراسم العزاء في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد خلال الساعات الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

منشور لطيفة

ونشرت لطيفة، عدة صور لها من عزاء والدتها، وعلقت عليها قائلة:" قد ايه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه ".

ووجهت لطيفة كلمات من الشكر، قائلة: "شكرًا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي".

وتابعت:" وشكرًا لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد وشكرا لكل من زارني في تونس وفي مصر ربنا يخليكوا ليا انتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياة، وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب، ولا أراكم الله مكروه في عزيز".

عزاء والدة لطيفة

يذكر أن الفنانة لطيفة، تلقت عزاء والدتها، الذي أقيم في الجمعة الماضية بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور الكثير من نجوم الفن، ودخلت في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، أثناء استقبالها العزاء في والدتها.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور عزاء والدة لطيفة في مسجد الشرطة، أبرزهم نبيلة عبيد ولبلبة وهاني رمزي وهند صبري وكنده علوش وريم البارودي وكارول سماحة والمخرج خيري بشارة.

كما حضر لتقديم واجب العزاء، المخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومحمد العمروسي، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والسيناريست أيمن سليم، ومن الإعلاميين حضر عبد اللطيف المناوي، وبسمة وهبة وبوسي شلبي، والإعلامي ممدوح موسى، والإعلامية لميس الحديدي، وسهير شلبي.