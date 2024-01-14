نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري عبدالمنعم.. رفض والده دخوله مجال الفن ووالد زوجته فنان من زمن الفن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنان القدير صبري عبد المنعم، فهو من مواليد 14يناير 1948، وصبري عبدالمنعم هو جوكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية، قدم الكثير من الأعمال خلال مسيرته الفنية، والتي وصل عددها إلى أكثر من 500 عمل، بدأ تقديم أعماله في فترةالسبعينات ولكن برز بشكل كبير في فترة الثمانينات،كانت له بصمة واضحة خلال مشاركته في العديد من الأعمال،وعمل مع الكثير من نجوم الفن الكبار، والصاعدين، ولا يزال يعطي الكثير في مشواره الفني حتى هذه اللحظة.





نشأة الفنان القدير "صبري عبدالمنعم





ولد الفنان صبرى عبد المنعم في 14 يناير عام 1948، في قرية ميت بدر حلاوة، مركز سمنود، محافظة الغربيه، عشق الفن منذ طفولته وكانيشاهد الأفلام في دور السينما ويذهب إلى المسرح القومي لمشاهدة الممثلين، كان يحلم بالتمثيل فقط ولكنه لم يحقق حلمه بسهولة فكان والدهيرفض دخوله عالم الفن وأبعده عن ذلك بإدخاله مدرسة الصنايع، ولكنه بعد ذلك حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنونالمسرحية،





حياته





تزوج من سهير وهي ابنة الفنان عبدالمنعم ابراهيم الذي شارك في عدد كبير من الأفلام وأبرزها “سر طاقية الإخفاء”، وأنجب عبد المنعمابنته مريم، وهي ممثلة صاعدة شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها “حكايتي” و”نسر الصعيد”.









بداية مسيرته الفنية





بدأ صبري عبد المنعم مشواره الفني، في فترة السبعينيات، حيث شارك في العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية، لكن بدايةالثمانينات كانت نقله في تاريخه، بعدما ظهر في مسلسل الشوارع الخلفية ثم محمد رسوله الله، ومع الوقت زادت مشاركاته في العام الواحدحيث قدم أيوب البحر والقضية رقم 1 وغيرهم.





وكانت الانطلاقة الحقيقة مع مسلسل الشهد والدموع الذي عرض عام 1983، بدور مختار، ثم رحلة أبو العلا البشري، ورأفت الهجان، وليالي الحلمية الذي بدأت معه مرحلة نجاح التسعينات.









معاناة صبري عبدالمنعم مع السرطان





عام 2000 اكتشف إصابته بمرض السرطان، وتعود هذه التفاصيل عندما شعر بألم في ذراعه ووجد ورم يتزايد.

وبعد إزالة الورم أصيب بالسرطان وعانى من ورم في الرئة أجبره على إزالة الرئة اليمنى ليشفى من السرطان عام 2005.



أبرز أعمال صبري عبدالمنعم التلفزيونية





وتعد أبرز أعمال الفنان صبري عبدالمنعم التليفزيونية هي "الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوقالعصر، أوبرا عايدة".





أبرز أعماله السينمائية

شارك صبري عبدالمنعم في العديد من الأعمال السينمائية منها: دولارات دولارات، كارت شحن، القدر، رحلة الدم، مش أنا، أسوار عالية،استدعاء ولي عمرو، والعديد من الأعمال الناجحة.