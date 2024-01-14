بسبب صورة.. صفية العمري تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة صفية العمري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها صورة تجمعها بابنها للمرة الأولى على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام معلقة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا فالبعض توقع أن من معها في الصورة هو زوجها وليس ابنها لا سيما أن ملامحه تبدو أكبر من كونه ابنها".

أبرز أعمال صفية العمري

وكان من أبرز أعمال صفية العمري مسلسل ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء، أوبرا عايدة، عفاريت السيالة، أبيض في أبيض، وفى السينما أفلام على باب الوزير، البركان، الحب أيضًا يموت، لا وقت للدموع، أنا اللي قتلت الحنش، امرأة من نار، عتبة الستات، بيبو وبشير، الليلة الكبيرة، فص ملح وداخ، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال صفية العمري

والجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنانة صفية العمرى السينمائية مشاركتها في الفيلم القصير "كان لك معايا" بطولة محمود قابيل، عائشة بن أحمد، منة جلال، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف وإخراج روجينا بسالي، فيلم روائي تدور أحداثه عن قصة حب بين (شريف) و(ليلى) تمنعهم الظروف الاجتماعية من الزواج، يفترقا الاثنان، ثم يعودا مرة أخرى بعد سن المعاش ويتفقا على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة، حصد الفيلم المصري "كان لك معايا " للمخرجة روجينا بسالي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان "الكويت للسينما الجديدة" في دورته الثانية، والذي اختتمت فاعلياته اليوم بمشاركة ما يزيد عن ١٠٠ فيلم سينمائي من مختلف الدول العربية في مسابقات المهرجان المختلفة الذي ينظمه قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين.

كما شاركت عام 2016 في فيلم "فص ملح وداخ" إخراج تامر بسيوني، تأليف كريم الحسيني، سيناريو محمد السباعي، ومن بطولة عمرو عبد الجليل، هبة مجدي، عبد الرحمن أبو زهرة، صفية العمري، ويزو، محمد متولي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول لعنة تصيب أحد المسارح المهجورة، والذي كان من المفترض أن يؤول لبكري (عمرو عبد الجليل)، وحينما يكتشف أمر اللعنة، يحاول إبطالها، والتي تحل عليه حينما يكون موجودًا في هذا المكان.