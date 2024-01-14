بعد تصدرها التريند.. محطات من حياة صفية العمري

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة صفية العمري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها صورة تجمعها بابنها للمرة الأولى على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام معلقة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا فالبعض توقع أن من معها في الصورة هو زوجها وليس ابنها لا سيما أن ملامحه تبدو أكبر من كونه ابنها".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة صفية العمري..

حياة صفية العمري

ولدت صفية العمري 20 أكتوبر 1949، نشأت في أسرة تتألف من 6 شقيقات بنات وعاشت مع عائلتها في ترابط أسري قوي بفضل والدتها التي كانت تحرص على تعميق العلاقة بينها وبين شقيقاتها، أما والدها فكان يعمل مقاول معماري متخصص في الزخرفة الإسلامية، وتربت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ثم انتقلت إلى القاهرة لظروف عملها، تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة عام 1997 ولكنها اعتذرت عن منصبها في عام 2006 احتجاجًا على الحرب على لبنان، تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية، إكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.

مسيرة صفية العمري الفنية

بدأت صفية العمري مسيرتها الفنية في عام 1973 عندما رشحها المنتج الكبير رمسيس نجيب في فيلم “البنات لازم تتجوز” وبعدها بعام واحد قدمت دور في فيلم “العذاب فوق شفاه تبتسم” مع النجم محمود ياسين، وتوالت أعمالها الفنية ومن أشهر الأدوار التي قدمتها هو دورها في “ليالي الحلمية” وكذلك دورها المميز في فيلم “الحرافيش”، شاركت صفية العمري أيضًا في المسلسل الناجح “هوانم جاردن سيتي” وتوالت أعمالها الفنية وقدمت العديد من الأدوار أمام كبار النجوم مثل الفنان القدير أحمد زكي، الفنان القدير صلاح السعدني وغيرهم.

أبرز أعمال صفية العمري

اهم المسلسلات التي شاركت بها صفية العمري: أحلام الفتى الطائر، الأيام، لو يعود الزمان، الحوت، ليالي الحلمية - ستة أجزاء، هوانم جاردن سيتي، الأصدقاء، أوبرا عايدة، أبيض في أبيض، عفاريت السيالة، الرجل والطريق، حارة المعز، خان القناديل.

أهم أفلامها: العذاب فوق شفاه تبتسم، على باب الوزير، ليل وخونة، البركان، البداية، البيه البواب، الحب أيضا يموت، لا وقت للدموع، المصير، المهاجر، المواطن مصري، أبدًا لن أعود، امرأة من نار، أسوار المدابغ، أنا اللي قتلت الحنش، عتبة الستات، بيبو وبشير، الليلة الكبيرة، فص ملح وداخ.