في عيد ميلاده.. تفاصيل تعرض صبري عبدالمنعم لعملية نصب

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنان القدير صبري عبد المنعم، فهو من مواليد 14يناير 1948، وصبري عبدالمنعم هو جوكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية، قدم الكثير من الأعمال خلال مسيرته الفنية، والتي وصل عددها إلى أكثر من 500 عمل، بدأ تقديم أعماله في فترةالسبعينات ولكن برز بشكل كبير في فترة الثمانينات،كانت له بصمة واضحة خلال مشاركته في العديد من الأعمال،وعمل مع الكثير من نجومالفن الكبار، والصاعدين، ولا يزال يعطي الكثير في مشواره الفني حتى هذه اللحظة.





القصة الكاملة لتعرض صبري عبد المنعم لعملية نصب

تعرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم خلال الفترة الماضية عملية نصب من شخص بالوسط الفني، وكانت تربطهما صداقة استمرت لـ 11 عامًا.





وقال الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أنه لم يتوقع في يوم منالأيام، أن يوضع في مثل هذا الموقف وأن بتعرض لعملية نصب مثل التي حدثت له.





ولفت إلى أن عملية النصب بدأت عندما فكر في بيع عقار خاص به " شقة" وتقرب زميله منه، واستغل مرضه بـ الكانسر والتواجد فيالمستشفي.





وأوضح أن السيدة التي حصلت على الشقة جاءت له وهو مريض، ووقع لها على العقد، ولكن بعد ذلك تبين أن الشيك دون رصيد، وكشف أنهذه السيدة كانت المتهمة الأولى في القضية ولكن ماتت.

وأشار إلى أنه سامح هذه السيدة بعد وفاتها معلقا " قبل وفاتها كانت تريد تقبيل يده وأن يسامحها " وأكد أنه سامحها.

وأوضح أن القضية مازالت تنظر في المحاكم، وأنه تعرض للنصب في مبلغ أكثر من مليون ونصف المليون جنيه، وأنه واثق في القضاءالعادل، وقدم الشكر لـ رجال وزارة الداخلية، على ما تم من أجل القبض على المتهمين، وسير الإجراءات القانونية.





تواصل النيابة العامة في مصر، التحقيق مع صاحبة شركة مقاولات وآخر لاتهامهما بالنصبعلى الفنان الكبير صبري عبد المنعم في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه. (نحو 70 ألف دولار)

وأوضحت التحقيقات أن الشركة أوهمته بشراء شقته، بعقود موثقة، بمبلغ مالي بخلافالحقيقة وقامت بالنصب عليه.

كما كشفت أن المتهمة هي مالكة الشركة المُشار إليها، وأنها حررت للفنان شيكا بنكيا بالمبلغالمتفق عليه وقدره 36 ألف دولار، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة للشركة بأنهم نصبوا عليه فيمبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لهم توكيل عام ببيع الشقة

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مؤكدا أنهاتلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة".

وأضاف أن "المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللياتنصب عليا فيها".





براءة المتهمين في قضية النصب على صبري عبدالمنعم





قضت محكمة مستأنف المقطم، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهمعامين مع الشغل، والقضاء ببراءتهم.









آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم

شارك الفنان صبري عبدالمنعم في السباق الرمضاني الماضي 2023، في العديد من الأعمال الدرامية، كمسلسل سره الباتع بطولة الفنان احمد فهمي والفنان حسين فهمي، كما شارك في مسلسل ضرب نار بطولة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شارك اخيرًا فيالمسلسل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان وسوسن بدر، ورياض الخولي وعدد كبير منالنجوم الآخرين، وذلك العمل هو الذي شارك فيه بدور كبير.

يشارك الفنان صبري عبدالمنعم في مسلسل بابا المجال داخل السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، رفقه مصطفى شعبان ورياضالخولي، وسوسن بدر،. نسرين أمين، وجومانا مراد، وباسم سمرة، وسماء إبراهيم، وعدد كبير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف محمدالشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.