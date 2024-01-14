نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة حب وحيدة في حياتها.. ما لا تعرفه عن الحياة الزوجية للفنانة صفية العمري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة صفية العمري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها صورة تجمعها بابنها للمرة الأولى على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام معلقة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا فالبعض توقع أن من معها في الصورة هو زوجها وليس ابنها لا سيما أن ملامحه تبدو أكبر من كونه ابنها".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة الزوجيه للفنانة صفية العمري..

قصة الحب بين صفية العمري وجلال عيسي

بدات قصة الحب أثناء زيارة الفنانة صفية العمري لشقيقتها المتزوجة في القاهرة وهي طالبة في الثانوية العامة، تعرفت على الفنان جلال عيسى ونشأت بينهما قصة حب وانتهى الأمر بالزواج، ولذلك لم تكمل صفية تعليمها وقتها، رزقت صفية وجلال بولدين هما وليد وأحمد، لكنهما انفصلا بعد أن اكتشفت أنه متزوج من امرأة أخرى فقررت الانفصال عنه ورفضت أن تتزوج مرة أخرى، وتزوج جلال عيسى بأخرى وأنجب منها ابنه الثالث “محمود”، وهو ما سبب لصفية عقدة نفسية، وقررت عدم تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وعن ذلك تقول: “لم أتزوج مرة أخرى حتى لا تتكرر مثل هذه التجربة الفاشلة، التي سببت لي أزمة نفسية صعبة”.

نبذة عن جلال عيسي

يعد الفنان جلال عيسي هو أحد لاعبى فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، واكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين ومنحه أول فرصة فى فيلم “المراهقات” عام 1960، كما أنه كان أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية، وشارك عيسى فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أبرزها دور ابن صلاح ذو الفقار في فيلم “أغلى من حياتى 1965.

أبرز أعمال صفية العمري

وكان من أبرز أعمال صفية العمري مسلسل ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء، أوبرا عايدة، عفاريت السيالة، أبيض في أبيض، وفى السينما أفلام على باب الوزير، البركان، الحب أيضًا يموت، لا وقت للدموع، أنا اللي قتلت الحنش، امرأة من نار، عتبة الستات، بيبو وبشير، الليلة الكبيرة، فص ملح وداخ، وغيرها من الأعمال.