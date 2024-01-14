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بعد تصدرها التريند.. تعرف على أول مكافاة في حياة صفية العمري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أول مكافاة في حياة صفية العمري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة صفية العمري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل على صفحات السوشيال ميديا بعد نشرها صورة تجمعها بابنها للمرة الأولى على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام معلقة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا فالبعض توقع أن من معها في الصورة هو زوجها وليس ابنها لا سيما أن ملامحه تبدو أكبر من كونه ابنها".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أول مكافاة في حياة صفية العمري..

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أول مكافاة في حياة صفية العمري

 

حصلت صفية العمري أثناء دراستها في المدرسة علي مكافاة 15 جنيه بعدما فازة في أول لوحة شاركت بها في مسابقة المدرسة بعدما تعلمت الرسم وهي لا تزال طفلة، تعلمت العزف أيضًا كما أنها تمنت أن تصبح عازفة موسيقية أو راقصة باليه، درست في كلية التجارة وتخرجت من جامعة الإسكندرية وبعد التخرج قررت أن تدرس اللغة الروسية وبالفعل أتقنتها مما جعلها تترشح للعمل كمترجمة في الكثير من المؤتمرات الدولية، كذلك تخطت صفية العمري اختبارات المسابقات للعمل كمقدمة برامج ثم اتجهت إلى عالم الفن وبدأت مسيرتها الفنية فقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة.

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مسيرة صفية العمري الفنية

 

بدأت صفية العمري مسيرتها الفنية في عام 1973 عندما رشحها المنتج الكبير رمسيس نجيب في فيلم “البنات لازم تتجوز” وبعدها بعام واحد قدمت دور في فيلم “العذاب فوق شفاه تبتسم” مع النجم محمود ياسين، وتوالت أعمالها الفنية ومن أشهر الأدوار التي قدمتها هو دورها في “ليالي الحلمية” وكذلك دورها المميز في فيلم “الحرافيش”، شاركت صفية العمري أيضًا في المسلسل الناجح “هوانم جاردن سيتي” وتوالت أعمالها الفنية وقدمت العديد من الأدوار أمام كبار النجوم مثل الفنان القدير أحمد زكي، الفنان القدير صلاح السعدني وغيرهم.

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قصة الحب بين صفية العمري وجلال عيسي

 

بدات قصة الحب أثناء زيارة الفنانة صفية العمري لشقيقتها المتزوجة في القاهرة وهي طالبة في الثانوية العامة، تعرفت على الفنان جلال عيسى ونشأت بينهما قصة حب وانتهى الأمر بالزواج، ولذلك لم تكمل صفية تعليمها وقتها، رزقت صفية وجلال بولدين هما وليد وأحمد، لكنهما انفصلا بعد أن اكتشفت أنه متزوج من امرأة أخرى فقررت الانفصال عنه ورفضت أن تتزوج مرة أخرى، وتزوج جلال عيسى بأخرى وأنجب منها ابنه الثالث “محمود”، وهو ما سبب لصفية عقدة نفسية، وقررت عدم تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وعن ذلك تقول: “لم أتزوج مرة أخرى حتى لا تتكرر مثل هذه التجربة الفاشلة، التي سببت لي أزمة نفسية صعبة”.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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