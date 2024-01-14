نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد صبري عبدالمنعم.. تعرف على العمل الذي يشارك به في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنان القدير صبري عبد المنعم، فهو من مواليد 14يناير 1948، وصبري عبدالمنعم هو جوكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية، قدم الكثير من الأعمال خلال مسيرته الفنية، والتي وصل عددها إلى أكثر من 500 عمل، بدأ تقديم أعماله في فترةالسبعينات ولكن برز بشكل كبير في فترة الثمانينات،كانت له بصمة واضحة خلال مشاركته في العديد من الأعمال،وعمل مع الكثير من نجومالفن الكبار، والصاعدين، ولا يزال يعطي الكثير في مشواره الفني حتى هذه اللحظة.





أحدث أعمال صبري عبدالمنعم 2024





يستعد الفنان صبري عبدالمنعم لخوض السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل “بيت الرفاعي”، والعمل بطولة كلا من أمير كرارةوالفنان أحمد رزق، والفنان أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب.





وقال الفنان صبرى عبد المنعم، خلال حواره في أحد البرامج الفنية، المذاعة على قناة الشمس، أنه شارك في مسلسل "سره الباتع" برمضانالماضي، وشارك في بابا المجال، والكثير من الأعمال.





تفاصيل النصب على صبري عبدالمنعم من زميل بالوسط الفني





أكد الفنان صبرى عبد المنعم، أنه تعرض لعملية نصب من خلال شخص بالوسط الفني،موضحًا أن هذا الشخص تقرب منه، من أجل بيع عقار خاص به.

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم، أن هذا الشخص أحضر عقد لـ بيع العقار، ولكن اتضح أنهذه العقود غير سليمة.

ولفت إلى أنه يوجه رسالة لهذه الشخص، قائلا: " هو من الوسط الفني ربنا يسامحه ويهديهبعد صداقة 11 سنة والدخول بمنازل بعض، أخذ تحويشة العمر".









آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم

شارك الفنان صبري عبدالمنعم في السباق الرمضاني الماضي 2023، في العديد من الأعمال الدرامية، كمسلسل سره الباتع بطولة الفناناحمد فهمي والفنان حسين فهمي، كما شارك في مسلسل ضرب نار بطولة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شارك اخيرًا فيالمسلسل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان وسوسن بدر، ورياض الخولي وعدد كبير منالنجوم الآخرين، وذلك العمل هو الذي شارك فيه بدور كبير.

مسلسل بابا المجال

يشارك الفنان صبري عبدالمنعم في مسلسل بابا المجال داخل السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، رفقه مصطفى شعبان ورياضالخولي، وسوسن بدر،. نسرين أمين، وجومانا مراد، وباسم سمرة، وسماء إبراهيم، وعدد كبير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف محمدالشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.