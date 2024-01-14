نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ملحن أغنية وصلتلها.. هيفاء وهبي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة هيفاء وهبي تريند محرك البحث في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان وصلتلها، والتي قامت بطرحها بعد وفاة ملحنها محمد النادي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقامت هيفاء وهبي بتقديم أغنتيها الجديدة وصلتلها لأول مرة على المسرح، أثناء إحيائها حفل ملكة جمال لبنان، الذي أقيم مساء يوم السبت الماضي الموافق 6 يناير 2024.

وأغنية وصلتها لـ هيفاء وهبي من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله وتوزيع نور وألحان الراحل محمد النادي وتعد أغنية وصلتها آخر أعماله بعد أن رحل عن عالمنا في شهر يونيو 2023.

كلمات أغنية وصلتلها

وتقول كلمات الأغنية: وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك فرُحت راكنها فوق رفّك تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها، عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح فخُد بالك دي قادرة تغيب وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك وما يكونلاكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقت عندك ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها لقت إيدك بتخنقها وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى عينيك عن قيمة النعمة عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد فخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقِت عندك

تصريحات هيفاء وهبي عن محمد النادي

وكانت هيفاء وهبي كشفت في تصريحات خلال الحفل عن تفاصيل الأغنية مضيفة: كنت أتمنى كتير أول مرة أغني الأغنية ما يكون هذا الخبر المحزن للأسف، في إشارة إلى وفاة الملحن محمد النادي.

آخر أعمال هيفاء وهبي



وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي، فيلم «رمسيس باريس»، بجانب محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.



تدور أحداث فيلم «رمسيس باريس» فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.