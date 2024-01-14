نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باللوك الشتوي.. حمادة هلال يمازح جمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان حمادة هلال جمهوره عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صورة من احدث ظهوره له.

أحدث ظهور لـ حمادة هلال

وظهر حمادة هلال في الصور بلوك شتوي، وعلق عليها: حاولت كتير حاولت حاولت بس اتزاولت.

حمادة هلال يتجهز للجزء الثاني من حلم العمر

ويذكر أن الفنان حمادة هلال قد اعلن منذ فترة عن نيته تقديم جزء ثاني من فيلم حلم العمر، ولكن إلى الأن لم يعلن عن العمل بشكل رسمي، هذا بعد نجاح الفيلم وقت طرحه منذ عدة سنوات وشارك فيه دينا فؤاد، رامي وحيد، هالة فاخر، توفيق عبدالحميد، حجاج كامل، منة عرفة، ودارت الأحداث حول شاب فقير يعشق الملاكمة، ويحاول الوصول للعالمية.

أحدث أعمال حمادة هلال

ومن ناحية اخري، يستعد حمادة هلال في الفترة القادمة لتصوير مسلسل “ عالم دبليو” الذي يقوم ببطولته بجانب محمد الشرنوبي، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي، وحاليًا تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، وايضا بدأ هلال منذ أسابيع تصوير أولى مشاهد الجزء الرابع من مسلسل المداح، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024،وقرر صناع العمل تصوير عدد من مشاهد في أكثر من مكان منهم الأردن والفيوم وسيوة.

أبطال المداح 4



مسلسل المداح 4 بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.

قصة مسلسل المداح 4

وتدور احداث الجزء الرابع حول مهمة عن الجن والسحر وغيرها من هذه الأشياء التي يؤمن بها العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حمادة هلال والذي يجسد دور الشيخ صابر الشهير بالمداح، حيث أنه لغة خاصة مع الجن ويعلاج السحر بالقرأن ويناقش العمل العديد من القضايا الهامة لذا يحظى بعدد من المشاهدات العريمة منذ بداية الموسم الأول ويحقق كل موسم نجاح أكبر من الموسم الاخر.

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هو مسلسل المداح 3، الذي حمل اسم أسطورة العشق، عدد كبير من النجوم بجانب حماده هلال، منهم هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي، وعدد آخر من النجوم، وكان من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال

حمادة هلال

حمادة هلال