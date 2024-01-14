نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أنغام عمرو دياب.. هيدي كرم بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة هيدي كرم جمهورها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هيدي كرم فيديو لمجموعة من صورها على أنغام أغنية "يا قمر" للنجم عمرو دياب، وظهرت هيدي في الفيديو بإطلالة كاجوال ساحرة خطفت بها أنظار متابعيها.









ما هي أحدث أعمال هيدي كرم؟

وعرض مؤخرًا لهيدي كرم أحدث أعمالها، فيلم "آل شنب".

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندريةللمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات وأبنائهموأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهالالصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.



مسلسل “الوصفة السحرية”

تشارك الفنانة هيدي كرم، حاليًا في مسلسل ”الوصفة السحرية”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية فتاةمتزوجة تدعى أميرة تعمل في إحدى البنوك، وتدخل في صراعات عديدة مع زوجها خلال أحداث العمل.





مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولينعزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد علي.

وكانت الفنانة هيدي كرم، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "رفضت دور وداد فى جعفر العمدة؛ لأسباب شخصية، ولكني كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح الذيحققها هذا العمل في رمضان الماضي، وجوري بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدًا لنجاحها في المسلسل".





آخر أعمال هيدي كرم

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمدالسقا، أحمد عز، وآخرون من النجوم.





وشاركت هيدي كرم، مؤخرًا في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان،عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.



