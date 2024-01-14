حسين الجسمي: جمهور مهيب في ختام مهرجان دبي للتسوق

القاهرة - محمد ابراهيم - بأجواء مفعمة ومبهرة، وجمهور مهيب تخطى العشرة آلاف شخص من مختلف الأعمار، ختم الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" مهرجان دبي للتسوق في سكاي دايف دبي، متنقلًا بين أشهر أغنياته على أنغام موسيقاه برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د.سعيد كمال، مشعلًا جوانب المسرح هتافًا وغناء وتفاعلًا دون توقف على مدار أكثر من ساعة ونصف من الوقت.



تصريحات حسين الجسمي

وأعرب حسين الجسمي خلال تصريحاته للصحافة في كواليس الحفل قبل صعوده على المسرح، عن سعادته وفخره بإحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321، مثنيًا على أجواء الحفل المبهرة وتفاعل الجمهور مع جميع الأغنيات، وقال مخاطبًا الجمهور: "تتزين دبي ويزيد حلاها بحضوركم، أشعلتم أجواء مهرجان 321 فرحًا في ختام مهرجان دبي للتسوق"

وأضاف: "حضوركم ما شاء الله يثلج القلوب وكلنا شوق دائما لـ لقياكم ولمشاركتكم الفرحة في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321.. زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".



وبذلك سجل حسين الجسمي ليلة حالمة تضمنت الكثير من المفاجاءت التي زادت من تفاعل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح، وقدم على آلة البيانو كجموعة أغنيات تركت صدى كبير بين الجمهور، وشارك في الحفل الفنان تامر حسني والفنانة بلقيس.

حفل حسين الجسمي في دبي

يذكر أن قام المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بإحياء ليلة تحت عنوان “في حب أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”، في دبي، وقام بطرح 10 أغاني جديدة، غناها في الحفل عبر قناته الرسمية في اليوتيوب وجميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

وتنوعت مواضيع الأغنيات الـ 10 من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بين الوطنية والإجتماعية والعاطفية، وحملت العناوين، «حصن الوطن» وأغنية «العاديات» وأغنية «عسل» من ألحان حسين الجسمي، وأغنية «ترحيب» من ألحان محمد الأحمد، وأغنية «أسعد شعب» وأغنية «يا علمنا» وأغنية «إنتِ مثل ما إنتِ» من ألحان خالد ناصر، وأغنية «أنا لها شمس» من ألحان طارق الناصر، وأغنية «تهنئة» ألحان أحمد الهرمي، وأغنية «عليهم صابرٍ» ألحان أنور عبدالله.