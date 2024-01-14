صاحب أشهر مشاهد مضحكة.. ما لا تعرفه عن محمد نجم في ذكرى ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل علينا اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير الراحل محمد نجم صاحب أشهر مشاهد مضحكة ومؤسس الإرتجال المسرحي، فعلى الرغم من أنه رحل عن عالمنا في يوم ٥ يناير عام ٢٠١٩ وعلى الرغم من مرور أعوام عديدة على مشاهده ألا أنها مازالت تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومنصة التيك توك وأبرز هذه المشاهد مشهد كيفية الجلوس “ أقعد بقي” والذي يتداول هذه الفترة بشكل مبالغ فيه عبر منصة التيك توك ومواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن الراحل.

محمد نجم

نبذة عن محمد نجم

هو الممثل المصري محمد محمد علي عوض، وُلد في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في عام 1944. بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وعمل في مسرح عبدالمنعم مدبولي. أسس بعدها مسرحه الخاص باسمه، واتجه نحو الفن المسرحي الكوميدي.

قدم أول مسرحية له بعنوان "موزة و3 سكاكين" في عام 1968، وكانت بطولته الأولى في مسرحية "حاجة تلخبط" عام 1970. قام بتقديم العديد من المسرحيات، منها "البلدوزر"، "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"النمر". شارك أيضًا في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها "أبدًا لن أعود"، "كيف تخسر مليون جنيه"، "حياة خطرة"، و"حكايتي مع الزمان".