أحمد السقا يساند المنتخب المصري في أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان أحمد السقا على مساندة المنتخب الوطني في أولى مبارياته أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية في نسخته الـ 43، وذلك من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس تويتر سابقًا

حيث نشر التشكيل الخاص بالمنتخب الوطني وكتب:" ربنا معاكم يارجالة، شجع منتخب مصر".

وفي سياق آخر يتقدم المنتخب الوطني على منافسه موزمبيق بنتيجة هدف مقابل لا شئ بقدم مصطفى محمد ضمن أحداث الشوط الأول.

أحمد السقا

أحمد السقا يخوض السباق الرمضاني بـ "العتاولة":

يخوض النجم أحمد السقا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة"، والذي يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في محافظة الإسكندرية، بصحبة فريق العمل.

أحداث مسلسل "العتاولة"

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن أحداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل "العتاولة"

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا في السينما فيلم "العنكبوت" الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وحصد عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل سينما من مهرجان الفضائيات العربية في أكتوبر.

أما عن آخر أعماله في الدراما، هو مسلسل «حرب»، مكون من 10 حلقات، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وشارك في بطولةالعمل كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمد الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

كما ينتظر السقا عرض مسلسل "جولة أخيرة" في الثالث والعشرون من يناير الجاري، عبر أحدي المنصات الرقمية، وقد حقق البرومو الخاص بالعمل نسبة مشاهدة عالية واشادات عالية من الجمهور